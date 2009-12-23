Фонд госимущества решил продать Одесскую киностудию

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу находящийся в госсобственности 50,01%-ный пакет акций ЗАО "Одесская киностудия".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, номинальная стоимость госпакета акций "Одесской киностудии" составляет 31,08 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2007 г. ФГИУ пришел к выводу о нецелесообразности приватизации ЗАО "Одесская киностудия".

Как тогда сообщили УНИАН в Фонде, ФГИУ пришел к такому выводу, исходя из необходимости обеспечения государственного контроля за развитием предприятия по основному профилю деятельности, признавая значение Одесской киностудии художественных фильмов для украинского кинематографа и культуры в целом и пр.

Справка УНИАН. ЗАО "Одесская киностудия" было зарегистрировано 2 декабря 2005 г., государственная доля составляет 50% уставного капитала плюс 1 акция.

ФГИУ выступил соучредителем ЗАО "Одесская киностудия", в уставный фонд которого со стороны государства был передан целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Одесская киностудия художественных фильмов".

Негосударственным соучредителем общества, по предложению Министерства культуры и туризма, выступило ООО "Новая киностудия", которое оплатило 50% уставного капитала минус 1 акция общества путем перечисления денежных средств в размере 31,1 млн. грн.