«Укргазбанк» выплатил 1,2 млн. грн. процентного дохода

Состоялась выплата процентного дохода по облигациям серии «D» АБ «Укргазбанк» за девятый процентный период на сумму 1 млн. 202,88 тыс. грн. или 39,89 грн. на одну облигацию.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что АБ «Укргазбанк» самостоятельно осуществил организацию выпуска и первичное размещение своих облигаций серии "D" общим объемом эмиссии 100 млн. грн.

Целью использования финансовых ресурсов от продажи облигаций является кредитование юридических лиц в полном объеме выпуска.

Процентная ставка по облигациям на 1-4 процентные периоды составляла 13,00% годовых. Процентная ставка 5-8 и 9-12 процентных периодов установлена правлением эмитента на уровне 16,00% годовых.

Процентные ставки на 13-16 и 17-20 процентные периоды устанавливаются эмитентом исходя из рыночной конъюнктуры. Решение относительно новой процентной ставки принимается правлением эмитента не позднее, чем за 40 календарных дней до начала соответствующего процентного периода.

Срок обращения облигаций пять лет.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн.

Уставный капитал банка за январь-сентябрь т.г. увеличился за счет докапитализации при участии государства более чем в 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза – до 2,772 млрд. грн.

За 9 месяцев т.г. «Укргазбанк» получил убыток 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии т.г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.