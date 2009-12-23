Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,21%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,21% – до 572,17 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 157 млн. 908,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,08% – до 1458,87 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 53 тыс. грн.