Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,21%
17:56, 23 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - вырос на 0,08%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,21% – до 572,17 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 157 млн. 908,5 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,08% – до 1458,87 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 53 тыс. грн.
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