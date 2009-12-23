Совет ПФТС исключает из Ассоциации 36 компаний и банков

Совет ПФТС принял решение об исключении из Ассоциации ПФТС 36 компаний и банков за неуплату членских взносов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

В частности, совет решил исключить из Ассоциации АБ "Банк регионального развития", АБ "Днестр", ООО "Шаг МТ", ООО "Сфера Капитал", ООО "Тетрайдер", ООО "Росан-Ценные бумаги", ООО "Валори Инвест", ООО "Голден Гейт Бизнес", ООО "Интеринвестброк", ООО ФК "Клиринговый дом", ЗАО "Мегаполис Капитал", ООО "Пилот", ЗАО "София-Ценные бумаги", ООО "Стокмастер - Инвест", ООО "Абрис-инвест", ООО "Агентство корпоративных инвестиций", АБ "Арма", ООО "ВиЭйБи Капитал", ООО "Воинтер", АБ "Бриллиант", АБ "Интербанк", ООО "Киев Секьюритиз Групп", ООО "Киевская фондовая компания", ООО ИФК "МаксимА", ООО "Максимум Капитал", ООО "Планета Брок", ООО "Профит Брок", ООО "Ринако-Финанс", ООО "Статус Инвест", ООО ФК "Стокс-2007", ООО СК "Сток-Трейдер", ООО "Фондовый союз Украина", ООО "Фарватер-Инвест", ООО "Финтайм", ООО "Алькор-Финанс", ОАО "Банк БИГ Энергия". Задолженность по неуплаченным взносам колеблется от одного до трех кварталов 2009 г.

Решение принято 22 декабря т. и вступает в силу в случае непогашения задолженности вышеуказанными членами Ассоциации до 16:00 23 декабря 2009 г.