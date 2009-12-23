Эксперт: доходность ОВГЗ резко выросла

Доходность ОВГЗ на вчерашнем аукционе резко выросла, оказавшись под давлением растущих аппетитов рынка.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, граничный уровень доходности размещения 3-месячных бумаг составил 23% годовых (объем размещения – 135 млн. грн.), 6-месячных – 26% (181 млн. грн.), 2-летних бумаг – 26% годовых (183 млн. грн.). Как подчеркнул аналитик, правительство неожиданно для многих участников рынка выставило на продажу 3-летние бумаги, граничный уровень доходности по которым взлетел до 28% годовых, а объем размещения стал максимальным – 447 млн. грн. В результате Минфин по итогам декабрьских аукционов уже привлек 1,4 млрд. грн., или 80% от объема погашения бумаг, которое предстоит 30 декабря 2009 года (1,8 млрд. грн.), отметил С.ФУРСА.

Таким образом, уверен аналитик, правительство решило застраховать себя и привлечь максимально возможный объем средств на прошедшем аукционе, не откладывая на последний аукцион в четверг. «В случае если потребности правительства в рыночных средствах ограничиваются необходимостью рефинансирования старых долгов, то текущий аукцион станет пиковым по уровню ставок, и до февраля 2010 года мы снова увидим скучный первичный рынок», - полагает он.

По мнению С.ФУРСЫ, в четверг правительство сможет без дальнейшего роста ставок привлечь необходимый для полного рефинансирования объем средств. В то же время, он не исключает, что «щедрость Министерства финансов связана с существенным дефицитом средств в бюджете, и необходимый объем привлечения в декабре превышает 1,8 млрд. грн.». В то же время, аналитик считает такой вариант маловероятным и ориентируется на доходность 25%-27% по среднесрочным бумагам на аукционе в четверг.

Справка УНИАН. В Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).