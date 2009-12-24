Эксперт: спрос на украинские бумаги низкий

На украинском фондовом рынке в среду, 23 декабря, значительных изменений не произошло.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, вчера высоким спросом пользовались акции банка «Форум» (+1,95%). Цена на бумаги Стахановского вагоностроительного завода (+5,66%) в среду вернулась к уровню понедельника, отметил аналитик.

А.НЕСТЕРУК также сообщил, что активность торгов украинскими бумагами на иностранных биржах вчера была низкой. По его словам, больше всего сделок заключалось по акциям MHP (+6,5%), что связано с недавним снижением цен до более привлекательного уровня.

Как отметил аналитик, в связи с ожидающимися праздниками активность на украинском рынке еврооблигаций в среду была практически нулевой. Незначительный спрос был только на бумаги банковского сектора, добавил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов снизился на 0,21% – до 572,17 пункта. Общий объем торгов составил 157 млн. 908,5 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,08% – до 1458,87 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 53 тыс. грн.