ПФТС выбрала стратегическим инвестором ММВБ

Сегодня на общем собрании ассоциации «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) принято решение утвердить стратегическим инвестором ПФТС Московскую межбанковскую валютную биржу (ММВБ).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 138 из 162 зарегистрированных на собрании представителей – членов ассоциации ПФТС.

Согласно решению собрания, уставный капитал ПФТС будет увеличен на 16 млн. грн. – до 32 млн. грн., исключительное право на приобретение акций допэмиссии получит ММВБ. При этом стоимость реализации данной допэмиссии должна составить в долларовом эквиваленте 10 млн. долл.

Выступая на собрании, президент ассоциации ПФТС Ирина ЗАРЯ отметила, что согласно существующим договоренностям с ММВБ, на протяжении трех месяцев после принятия решения об утверждении стратегического инвестора ММВБ вынесет на рассмотрение ассоциации подготовленный меморандум, в котором, в частности, будут прописаны дальнейшие действия по развитию ПФТС.

И.ЗАРЯ также отметила, что ММВБ согласилась на то, что ее представительство в наблюдательном совете ПФТС будет пропорционально находящемуся в ее собственности пакету акций.