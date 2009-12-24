Минфин готов размещать ОВГЗ под 20-23% годовых

Министерство финансов Украины готово сегодня размещать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под 20-23% годовых.

Об этом говорится в письме Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Так, ОВГЗ со сроком погашения 24 марта 2010 года будут размещаться под 23% годовых. При этом установлены ограничения на объем размещения на уровне 1000 штук облигаций, из них 300 штук облигаций могут быть приобретены по неконкурентным заявкам.

Также Минфин будет продавать ОВГЗ, средства от размещения которых будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования программы по подготовке Евро-2012. Эти бумаги со сроком погашения 26 сентября 2012 года будут размещаться под 20% годовых.

«Конкурентные заявки, уровень которых выше, чем установленный уровень доходности, не удовлетворяются», - говорится в сообщении.