ФГИ выставил на продажу Макеевский меткомбинат

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по продаже 60,857% государственного пакета акций ОАО "Макеевский металлургический комбинат".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 481 млн. 793 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, инвестор, в частности, должен погасить простроченную задолженность общества перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины, которые составляют в общей сложности 136 млн. 70,8 тыс. евро, погашение простроченной кредиторской задолженности предприятия на сумму 1 млрд. 303 млн. 901,7 тыс. грн., погашение простроченной задолженности общества по кредитам, предоставленным "Проминвестбанком" в размере 1 млн. 174,2 тыс. грн.

Покупатель госпакета меткомбината также должен соблюдать положения плана санации, утвержденного определением хозсуда г. Киева от 9 сентября 2004 г.

Согласно сообщению, конкурс состоится через 75 дней со дня его объявления (23 декабря т.г.).

Справка УНИАН. Основные средства ОАО «Макеевский металлургический комбинат» были переданы для формирования уставного капитала ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ММЗ), учредителем которого выступило ЗАО “Макеевсталь”.

75,177% акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» принадлежит ЗАО «Макеевсталь», 24,823% – ОАО «Макеевский меткомбинат».

24,99% акций ЗАО «Макеевсталь» принадлежит ООО «Металлург» – дочерней структуре ОАО «Макеевский меткомбинат», по 24,99% – компаниям Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. (Британские Виргинские острова) и Lafsol Holdings LLC (США). Компании Demionio Investments Ltd., Chamen Commercial Ltd. и Lafsol Holdings LLC (США) аффилированны с ООО «Смарт-груп» (Днепропетровск).

После объединения горно-металлургических активов ЗАО “Смарт-холдинг” и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” ММЗ вошел в дивизион стали и проката группы «Метинвест».