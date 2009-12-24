Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,22%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,22% – до 573,46 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 22 млн. 579,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,14% – до 1456,79 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 26 тыс. грн.