Эксперт: Цена акций осталась без изменений

Украинский фондовый рынок в четверг, 24 декабря, закрылся без изменения цен.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, вчера инвесторы активно покупали акции «Мотор Сичи» ( +1,21%), после того как на предыдущей торговой сессии цена на бумаги компании упала до приемлемого уровня. Цены на другие голубые фишки к закрытию незначительно снизились, отметил аналитик.

А.НЕСТЕРУК также сообщил, что украинские бумаги на иностранных биржах в четверг практически не торговались, так как европейские площадки не работали. В тоже время на Лондонской бирже активность была низкой, добавил он.

Кроме того, аналитик отметил, что в связи с наступающими праздниками активность на украинском рынке еврооблигаций в четверг была нулевой.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов повысился на 0,22% – до 573,46 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 579,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,14% – до 1456,79 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 26 тыс. грн.