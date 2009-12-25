Эксперт: мировые фондовые рынки выросли в четверг

Мировые фондовые рынки выросли в ходе укороченной сессии в четверг, 24 декабря.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что вчера в США, Англии, Франции прошла укороченная торговая сессия, а в Германии и Швейцарии рынки были закрыты из-за Рождественских праздников.

По словам стратега, в США торги проходили под влиянием позитивной макростатистики, а также растущих цен на нефть. Заказы на товары длительного пользования в ноябре выросли на 0,2% - ниже ожидаемого роста на 0,4%, сообщил К.ЛИТВИН. Однако, добавил он, за исключением волатильного транспортного сектора, заказы выросли на 2%, в то время как экономисты в среднем ожидали роста на 0,9%. Первичные заявки на пособия по безработице упали до 452 тыс. - ниже ожидаемых 471 тыс., отметил он.

К.ЛИТВИН также сообщил, что еще одной новостью вчера стало принятие пакета законов по универсальной медицинской страховке американским сенатом, впервые в истории США. На этом фоне дешевели акции фармакологических компаний, сказал он.

По словам стратега, по итогам четверга индекс DJIA вырос на 0,5% до 10520 пунктов, а индекс S&P 500 прибавил 0,5% до 1126 пунктов, что стало годичным максимумом.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов повысился на 0,22% – до 573,46 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 22 млн. 579,6 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,14% – до 1456,79 пункта. Общий объем торгов составил 14 млн. 26 тыс. грн.