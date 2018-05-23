Инвестор ПФТС «найден», или Менеджмент начинает и побеждает...

Вчера состоялось одно из интереснейших мероприятий для всех, кто в той или иной степени имеет отношение к украинскому фондовому рынку. Речь идет о собрании Ассоциации ПФТС, которое имеет все основания стать судьбоносным для фондовиков в этом не простом для них году.

Ни для кого не секрет, что главным вопросом для участников ассоциации являлось привлечение стратегического инвестора - Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Причем с учетом предшествующих событий принятие решения не обещало быть легким. Бурную деятельность развела инициативная группа торговцев ПФТС, которая не жалела ни времени, ни сил, чтобы «разоблачить» все темные стороны деятельности менеджмента ПФТС. Кое-кто, правда, поговаривал, что за ними «стоит» комиссия по ценным бумагам, другие – что одна днепропетровская биржа, а еще говорили о каком-то коллективном сговоре. Между тем, «инициативной группе» в активности не откажешь, она даже задействовала акцию наподобие «выслушаем каждого», объявив внеочередное собрание членов ассоциации путем рассылки адресного опроса.

Но менеджмент ПФТС не остался в долгу и проводил, на удивление, жесткую политику в отношении бунтарей, в частности, лишил основного «инициатора бури» - компанию «Финекс Украина» - членства в ассоциации и пригрозив соответствующими санкциями другим «непослушным».

Приблизительно в такой нервной атмосфере должно было начаться данное собрание. Правда, не состоялось то, чего многие ожидали - появления судебных исполнителей с постановлением какого-нибудь суда о запрете его проведения, регистрации членов ассоциации и т.п. И собрание, хоть и с опозданием, но все же началось.

Совет ассоциации, по-видимому, ощущая собственную силу, решил поиграть в демократию и «смилостивился» над основным зачинщиками смуты, за пару дней до действа вернув «Финекс Украина» в состав ассоциации. Дав, правда, тем самым возможность неугомонным представителям компании принимать участие в собрании, чем они даже слишком воспользовались. Но доброта Совета ПФТС имела границы. Так, в преддверие собрания Совет еще одним волевым решением исключил более двадцати членов ассоциации, как объяснили в самой ассоциации, за системную неуплату членских взносов.

Вопрос о стратегическом инвесторе стоял первым в повестке дня и, несмотря на упорное сопротивление представителей ряда компаний, был успешно проголосован. Ярых оппозиционеров оказалось, несмотря на ужасный шум, который стоял в зале от начала и до конца собрания, не так уж и много – всего 13 из 160 присутствующих в зале. Таким образом, стратегическим инвестором украинской биржи стала российская ММВБ, которая должна выплатить 10 млн. долларов за акции дополнительной эмиссии ПФТС, что даст ей возможность владеть 50% плюс 1 акция биржи. ММВБ, в свою очередь, обещает на протяжении 3-х месяцев подготовить меморандум относительно своего стратегического виденья развития площадки. Количество ее представителей в наблюдательном совете ПФТС будет пропорционально размеру пакета, ревизионная комиссия будет формироваться только из представителей миноритарных акционеров.

Безусловно, «успешное» голосование однозначно можно рассматривать как безоговорочную победу менеджмента ПФТС, в первую очередь, президента ассоциации Ирины Зари и председателя совета ассоциации Бориса Тимонькина, которые, несмотря на увесистое давление, сумели довести начатое дело до логического завершения.

Но, если посмотреть на данную проблему шире, то не может не возникнуть ряд вопросов, кстати, озвученных членами ассоциации в выступлениях. В частности, насколько адекватна предложенная ММВБ цена? Не забывайте, речь идет об одной из ведущих украинских бирж, которая имеет неплохой потенциал развития, несмотря на определенное снижение присутствия на рынке, что наблюдается на данное время. Как отметила президент ассоциации Ирина Заря, ПФТС обратилась к ряду западных бирж с предложением о продаже, однако в подавляющем большинстве в ответах говорилось, что сделка сейчас не ко времени, вот через пару лет на эту тему можно было бы поговорить… В результате, по словам И.Зари, в покупателях остались только россияне.

Стоит отметить, что некоторыми выступающими затрагивался вопрос, может, стоит не спешить и еще поторговаться с потенциальным покупателем как относительно цены, так и большей выписанности инвестиционных обязательств. Но зал не поддержал эти предложения - большинство было «за» и сейчас. Поэтому какие-либо темы, которые могли бы пролонгировать историю, их просто не интересовали.

Попробуем спрогнозировать, какое развитие решение Ассоциации ПФТС может иметь в будущем? Что касается самой биржи, то, скорее всего, ММВБ не остановится на достигнутом и постарается сконцентрировать как можно большее количество акций. Как опасаются некоторые торговцы, российская биржа может стать безраздельным собственником ПФТС, что повлияет на отношения между ее основным и миноритарными акционерами. Но сегодня трудно спрогнозировать, как именно сложатся это «сотрудничество».

Если говорить о рынке в целом, то фондовики позитивно оценивают появление у ПФТС стратегического инвестора. По словам президента ИК "Проспект Инвестментс" Владимира Сиренко, в случае, если ММВБ внедрит на ПФТС весь набор имеющихся у нее сервисов, то это окажет позитивное влияние на позиции биржи на рынке. Конкуренция с «Украинской биржей» может обостриться в том случае, если обе будут работать в одной нише. Если же они смогут специализироваться по разным типам бумаг, то в будущем будут мирно сосуществовать.

Вернемся к собранию, на котором тема будущего тоже подымалась. Обсуждение вопроса, что будет с украинским рынком, когда станет реальностью то, о чем уже давно говорят в России - РТС (акционер основного конкурента ПФТС - «Украинской биржи») и ММВБ объединятся - ограничилось несколькими репликами. Несмотря на некоторый словесный переизбыток и артистические выдумки представителей нескольких компаний, собрание четко двигалось в заданном организаторами направлении. И это еще раз подтверждает дальновидность менеджмента биржи, в отличие от оппонентов, которые надеялись, что серая масса членов ассоциации вдруг захочет взять судьбу в собственные руки и начать реально заниматься делами площадки. Но этого не произошло. По-видимому, дело в том, что активных торговцев на бирже всего несколько десятков, которые, кстати, выступили инициаторами создания прямого конкурента ПФТС – “Украинской биржи”, остальные – компании, которые время от времени пользуются услугами биржи. И в самом деле, для чего им сушить голову над глобальными проблемами, если кое-кто готов выложить за все это 10 млн. долларов? Не задумывались же они о многом, когда ПФТС имела прекрасные позиции, будучи фактически монополистом на организованном рынке ценных бумаг. В перерыве собрания автору этих строк привилось услышать разговор представителей двух фондовых компаний из регионов. Кажется, они говорили о будущей охоте на дикого кабана…

Михаил Арнаут (УНИАН)