Правительство продолжит снижать доходность ОВГЗ

Правительство, скорее всего, продолжит проводить политику, направленную на снижение доходности размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, после возобновления деловой активности и до конца января первичный рынок государственного долга снова будет вялым. Привлекательные инвестиционные возможности на первичном рынке появятся ближе к 17 февраля 2010 года, когда предстоит очередное крупное погашение ОВГЗ на 1,7 млрд. грн., прогнозирует аналитик.

С.ФУРСА подчеркнул, что доходности и объемы размещения в четверг, 24 декабря, снизились по сравнению с предыдущим аукционом. По его словам, спрос также снизился: объем поданных заявок составил 513 млн. грн. - на 63% меньше, чем на аукционе во вторник.

Как отметил аналитик, доходность трехмесячных бумаг составила 23% годовых, при этом Минфин разместил их на 42,9 млн. грн. по номиналу, удовлетворив четыре крупнейшие заявки из шести. Доходность размещения трех других серий составляла 26% годовых, при этом граничный уровень доходности совпадал со средневзвешенным, добавил он.

Таким образом, считает аналитик, Министерство финансов удовлетворяло заявки с минимальным поданным уровнем доходности по каждой из серий. Он отметил, что основной объем средств правительство привлекло на прошлом аукционе, и это позволило ему провести текущий аукцион в относительно комфортном режиме.

По мнению С.ФУРСЫ, способствовало сохранению низких ставок и получение одной крупной заявки по трехлетним бумагам, которые, как и на прошедшем аукционе, были лидерами по объему продаж и спросу. Объем размещения трехлетних облигаций составил 150 млн. грн. по номиналу, сообщил аналитик. Он отметил, что при этом правительство удовлетворило одну максимальную заявку из семнадцати, объем которой составлял 57% от общей суммы спроса по данным бумагам.

В результате, полагает аналитик, правительство полностью удовлетворило свои потребности в средствах для рефинансирования ОВГЗ, погашение которых состоится 30 декабря 2009 года.