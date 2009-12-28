Объемы торгов на европейские рынках будут невысокими

Европейские акции растут в начале сессии в понедельник, следуя за ралли в Азии, но объемы торгов, как ожидается, будут невысоки, поскольку британские рынки закрыты на праздники. сообщает Рейтер.

К 11.50 МСК панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 вырос на 0,45 процента до 1.043,23 пункта.

Ресурсные акции нашли поддержку в подорожании сырья. Котировки Repsol поднялись на 1,13 процента, Total - на 0,78 процента, ArcelorMittal - на 1,47 процента.

Фьючерсы на американскую легкую нефть в понедельник достигли четырехнедельного максимума выше $78, а стоимость меди повысилась до нового 16-месячного рекорда.

Бумаги банков также пользуются спросом. Societe Generale прибавил 0,52 процента, Credit Suisse - 0,78 процента.

"Больших новостей, двигающих рынок, нет, хотя данные из Японии достаточно позитивны, - сказал Дэвид Теболт из Global Equities. - У нас прекрасное рождественское ралли, и даже несмотря на невысокие объемы, эта повышательная тенденция может сохраняться по меньшей мере до середины января".

Настроения улучшились после выхода информации о росте промышленного производства в Японии в ноябре. ̀ На предрождественской сессии в четверг панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 закрылся на самом высоком уровне почти за 15 месяцев. Индекс имеет все шансы подняться на рекордные 25 процентов в этом году, что станет лучшей динамикой с 1999 года.

Немецкий индекс DAX вырос на 0,85 процента, французский CAC 40 - на 0,73 процента.