Суд взыскал с ФГИУ в интересах «Нортимы» 400 млн. грн. конкурсной гарантии

В пятницу, 25 декабря, Хозяйственный суд г. Киева взыскал в интересах ООО “Нортима” с Фонда государственного имущества Украины 400 млн. грн. перечисленной конкурсной гарантии и 2 млн. 695 тыс. 890 грн. 41 коп. – 3% годовых за несвоевременное выполнение денежного обязательства. Также суд возложил на ФГИУ возмещение судебных издержек в деле. Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ООО “Нортима” Роман ЖУГАН.

“Мы рассчитываем на то, что ФГИУ добровольно выполнит это решение суда и перечислит средства, а если нет – то будем обращаться за принудительным взысканием средств в интересах “Нортимы”, - отметил Р.ЖУГАН.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 компании - ООО "Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО "СИБУР") ", ООО "Фрунзе-Флора (Украина)” и ООО "Нортима" (Украина).

Позднее исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода.

В октябре ООО «Нортима» заявила, что Фонд государственного имущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

«Кроме того, что, в нарушение «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ», приватизационное ведомство отказалось признавать нашу компанию победителем приватизационного конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод», ФГИУ по состоянию на настоящее время не вернул ООО «Нортима» 400 млн. грн., внесенных в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже 99,567% акций ОАО «ОПЗ», - заявлял ООО “Нортима” в октябре 2009 года.

«Официально заявляем, что до того момента, как Фондом госимущества будет заключен с ООО «Нортима», как с победителем приватизационного конкурса, договор купли-продажи акций ОАО «Одесский припортовый завод», государство не имеет ни юридического основания, ни морального права пользоваться денежными средствами, внесенными нашей компанией в качестве конкурсной гарантии», - отмечалось в официальном заявлении компании, предшествовавшем направлению судебного иска, который был удовлетворен 25 декабря 2009 года.