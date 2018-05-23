Фондовый рынок «лег» на зимние каникулы?..

В преддверии зимних праздников украинский фондовый рынок замер. Между тем, мировые площадки ушли на рождественские каникулы в росте. Так, индексы Украинской биржи и ПФТС потеряли 18-25 декабря 5,2% и 2,5%, соответственно.

По словам начальника торгового отдела ФК «Автоальянс-инвест» Анатолия Шевчука, «сделки проходили в красной зоне и при малых объемах. Сопротивление украинского рынка акций общемировой тенденции на этой неделе обусловлено низкой ликвидностью отечественного фондового рынка и отсутствием инвесторов».

Он считает, что одной из причин снижения котировок акций в Украине могло стать заявление представителей FATF в начале недели о том, что наша страна может попасть в черный список в связи с тем, что законодательство по борьбе с отмыванием денег является недостаточно строгим.

Он также отметил, что на прошлой неделе снижался и российский рынок акций, несмотря на пересмотр Международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”.

Эксперты отмечают, что нынешняя неделя тоже не принесет потрясений на фондовый рынок. Так, по словам эксперта компании Astrum Олега Вдовича, в отсутствие торгов на мировых биржах в пятницу многие трейдеры с Уолл-стрит уже взяли каникулы до будущего года. Нынешняя неделя, по его мнению, обещает быть непредсказуемой с небольшими объемами торгов. Заключать сделки на таком рынке весьма рискованно из-за высокой волатильности, и в целом торговцы будут фиксировать прибыли, полученные за год, и обдумывать стратегию на начало будущего года. А январь традиционно сулит рост. Из важных новостей в корпоративном секторе, которые могут повлиять на рынок, стоит отметить обещанную властями США поддержку ипотечным кредиторам Fannie Mae и Freddie Mac на три года. При этом Министерство финансов США отказалось от требования сократить размеры портфелей ипотечных ценных бумаг компаний в следующем году. Такие гарантии укрепят доверие инвесторов и помогут вернуть покупателей недвижимости частного сектора обратно на рынок, чтобы удержать ипотечные ставки на приемлемом уровне. В целом предстоящая неделя будет небогатой на экономические новости.

Как отмечают в компании, сегодня с утра в Азии рынки закончили торги ростом до трехмесячных максимумов на фоне роста показателей ВВП и промпроизводства в Японии.

Нефть сегодня с утра на торгах в Азии дорожает четвертую сессию подряд на фоне ожиданий восстановления экономики США. О скором восстановлении американской экономики свидетельствует снижение числа обратившихся за пособием по безработице до самого низкого уровня с сентябре 2008 г. На этом фоне аналитики прогнозируют увеличение потребительских расходов, на которых базируется американская экономика. Баррель стоит сегодня 78 долларов. Золото держится выше уровня в 1110 долларов за унцию на фоне ожиданий, что часть инвесторов захотят в последние дни года зафиксировать свою прибыль, купив драгметаллы.

А теперь немного о валюте. В четверг, по данным начальника отдела арбитражный операций АО «Брокбизнесбанк» Владислава Стельмаха, вечером в Нью-Йорке евро/доллар торговалась по 1.4357 – это почти на 2.7% выше котировок, отмеченных ровно год назад, и ниже на 5.2% максимума 2009 года в зоне 1.5140/45, достигнутого в конце ноября – декабре 2009.

Валютная пара практически не отреагировала на очередной пересмотр кредитного рейтинга Греции на одну ступень, на этот раз, агентством Moody’s. После того, как агентства Fitch и S&P в течение последних двух недель пересмотрели рейтинг государства, сейчас инвесторы ждут аналогичного шага от TOG.

Британский фунт оказался единственной валютой, которая в течение торговой недели подешевела против американского доллара. Во вторник фунт/доллар впервые за 2 месяца пробила вниз уровень 1.60 после выхода слабого отчета по темпам прироста ВВП по Великобритании, достигнув дна 1.5922.

Ещё один значимый фактор – опубликованный в среду отчет Банка Англии. Члены Комитета предпочли сохранить текущие параметры программы количественного смягчения без изменений. Тем не менее, в отличие от агрессивного стейтмента ФРС по последнему заседанию ФОМК, протоколы центрального банка прозвучали очень спокойно, возобновив спекуляции вокруг возможного очередного расширения программы выкупа активов на 25 млрд фунтов.

Японская иена постепенно возвращается с обозначенных максимумов по доллару США. Валютная пара оттолкнулась от уровня 90, но по-прежнему остается очень волатильной.

В протоколах по заседанию Банка Японии 19-20 ноября политики очень осторожно прокомментировали факторы «дефляции» и «слабого спроса» в экономике, который спровоцировал очередное «снижение цен». Кроме того, не было упомянуто возможности покупок госбумаг Японии, как одного из возможных решений проблемы. По словам губерантора центрального банка Ширакавы, единственной причиной слабого экономического роста государства с момента финансового кризиса стало укрепление йены.

Восходящий тренд по доллар/йена сохраняется, но пока цена остается ниже 92.00, высоки риски возврата и тестирования уровней поддержки 90.80 и 90.20.

Евро/йена к концу недели вернулась в зону 131.60. Прорыв наверх уровня 131.80 предполагает возможность продолжения роста к 132.00/05 и, далее, 132.35/40 и 132.80/85.

Эксперт банка считает, что 2009-й стал преимущественно годом рисковых торгов. Политические успехи в предотвращении системного кризиса и масштабное глобальное вливание долларовой ликвидности держали под давлением американскую валюту большую часть года, сделав её заложницей этого успеха.

Начавшееся в конце декабря укрепление доллара США должно продолжиться в течение предстоящих нескольких недель, но к движению стоит относиться как исключительно временной фазе, учитывая растущий госдолг штатов и продолжающуюся политику чрезвычайно низких процентных ставок центрального банка.

По его прогнозу, на фоне доминирования рисковых торгов в начале предстоящего года, на валютных торгах постепенно начнут отражаться процентные дифференциалы. Инвесторы заметно увеличили ставки на то, что в следующем году ФРС начнет сворачивание мер монетарного стимулирования ввиду восстановления экономики.

Елена Быстрицкая (УНИАН)