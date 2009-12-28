Минфин продлил срок подачи заявок на покупку ОВГЗ

Министерство финансов Украины продлило на 2,5 часа крайний срок подачи заявок на покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в ходе сегодняшнего аукциона.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

«Участники размещения облигаций подают заявки на приобретение облигаций до 17.00 28 декабря 2009 года, а не до 14.30 28 декабря 2009 года, как говорилось ранее в сообщениях Министерства финансов Украины о размещении облигаций внутреннего государственного займа…», – говорится в сообщении.

В связи с этим результаты аукциона по размещению ОВГЗ будут предоставлены участникам не в 17.00, а на час позже – в 18.00.

Как сообщал УНИАН, в государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступили средства на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигации на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

В ноябре т.г. Нацбанк осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года – на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).