Участники рынка получили еще одну возможность покупки госдолга

Перед Новым Годом участники рынка получили дополнительную возможность покупки государственного долга с высокой доходностью.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, объявление правительством внеочередного аукциона показывает, что Министерство финансов не смогло найти альтернативного решения и вынуждено пойти на полное рефинансирование выпуска ОВГЗ на 1,8 млрд. грн., погашение которого должно состояться в среду, 30 декабря. Для этого Министерству финансов необходимо привлечь до 300 млн. грн., что меньше, чем объем поданных заявок на прошлом аукционе, отметил аналитик. При этом реально необходимый объем средств на данный момент не известен, подчеркнул он.

Как сообщил С.ФУРСА, «часть ОВГЗ, погашаемых 30 декабря 2009 года, находится в собственности НБУ, и на данный момент не известно, были ли достигнуты какие-либо договоренности между правительством и НБУ о замене данных бумаг на новые или же регулятор добивается денежного погашения облигаций». Правительство вновь выставляет широкий набор бумаг, подчеркнул аналитик. Он не исключает, что Минфин имеет предварительные договоренности с государственными банками, которые должны выкупить необходимый объем долга, что поможет сдержать рост доходностей.

В то же время, по мнению аналитика, инвесторам целесообразно подавать заявки на спекулятивном уровне, в расчете на недостаточность средств государственных банков. Наиболее привлекательными С.ФУРСА считает трехлетние бумаги. По этим бумагам он рекомендует подавать ряд заявок, разбивая их по уровню доходности, начиная с 26% до 28,5%-29,0%. При этом доходность на коротком конце кривой не будет существенно отличаться от ставок по трехлетним выпускам, прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины сегодня проводит внеочередной аукцион по размещению ОВГЗ. При этом Минфин продлил на 2,5 часа крайний срок подачи заявок на покупку бумаг.

«Участники размещения облигаций подают заявки на приобретение облигаций до 17.00 28 декабря 2009 года, а не до 14.30 28 декабря 2009 года, как говорилось ранее в сообщениях Министерства финансов Украины о размещении облигаций внутреннего государственного займа…», – говорится в сообщении Нацбанка.

В связи с этим результаты аукциона по размещению ОВГЗ будут предоставлены участникам не в 17.00, а на час позже – в 18.00.