Украинский фондовый рынок сопротивлялся мировой тенденции

Украинский фондовый рынок на прошлой неделе сопротивлялся общемировой тенденции роста.

Так прокомментировал УНИАН итоги прошедшей недели на украинском фондовом рынке начальник торгового отдела ФК «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

«Если зарубежные фондовые индексы в последнюю предпраздничную неделю декабря росли, то украинский фондовый рынок этим тенденциям не был подвержен: сделки проходили в красной зоне и при малых объемах», – отметил А. ШЕВЧУК. По его словам, сопротивление украинского рынка акций общемировой тенденции на этой неделе обусловлено низкой ликвидностью отечественного фондового рынка и отсутствием инвесторов.

«Также одной из причин снижения котировок акций в Украине могло стать заявление представителей FATF в начале недели о том, что наша страна может попасть в черный список в связи с тем, что законодательство по борьбе с отмыванием денег является недостаточно строгим», - подчеркнул эксперт. Он также отметил, что на этой неделе снижался и российский рынок акций, несмотря на пересмотр Международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”.

Как сообщал УНИАН, индексы Украинской биржи и ПФТС потеряли 18-25 декабря 5,2% и 2,5% соответственно.