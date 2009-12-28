«БМ Банк» выкупил свои облигации на 100 млн. грн.

ОАО «БМ Банк» осуществил выкуп своих трехлетних облигаций серий А, В и С общей номинальной стоимостью 100 млн. грн.

Как уточнили УНИАН в банке, бумаги были выкуплены по оферте.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины в связи с этим остановила оборот данных облигаций.

Как сообщал УНИАН, летом 2007 года «БМ Банк» осуществил выпуск облигаций серии А общей номинальной стоимостью 45 млн. грн., а осенью того же года были выпущены облигации серий В и С общей номинальной стоимостью 55 млн. грн. Все облигации выпускались сроком на три года.

Справка УНИАН. ОАО «БМ Банк» зарегистрировано 8 ноября 2005 года. Начало деятельности банка – 9 февраля 2006 года.

На 1 октября т.г. активы банка составили 2,987 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,284 млрд. грн., обязательства – 2,723 млрд. грн., уставный капитал – 340,658 млн. грн., собственный капитал – 263,818 млн. грн. Убыток «БМ Банка» за январь-сентябрь 2009 года составил 92,69 млн. грн.

99,91% акций ОАО «БМ Банк» напрямую владеет ОАО АКБ «Банк Москвы» (Россия).