Индекс ПФТС сегодня упал на 0,37%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 28 декабря, снизился на 0,37% – до 569,49 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 52 млн. 364 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,52% – до 1443,79 пункта. Общий объем торгов составил 9 млн. 215,8 тыс. грн.