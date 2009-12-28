Эксперт: рынок облигаций показал небольшую ликвидность

Рынок облигаций продемонстрировал на прошлой неделе небольшую ликвидность.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Максимом ШТЕПОЙ.

По его информации, на прошедшей неделе котировки кредитно-дефолтных свопов понизились на 56,1 базисных пункта – с 1310,9 до 1254,9 пункта. Украинские CDS продолжат свое снижение вот уже месяц, 24 ноября они котировались на уровне 1498пункта, в то время как 24 декабря – 1254,9 пункта.

Как сообщил аналитик, торги в сегменте суверенных евробондов прошли в указанный период при практически нулевой ликвидности. Выпуск Украина-2011 сохранил свою цену, доходность из-за уменьшения дюрации выросла с 15,5% до 15,6%. Более длинный суверенный выпуск с погашением в 2013 году также сохранил свою цену – 84% от номинала, а доходность осталась на уровне 13,6%.

М.ШТЕПА также отметил, что в сегменте кавизсуверенных еврооблигаций на прошедшей неделе активно торговались бумаги Нафтогаз-2014, их доходность незначительно выросла – с 14,0% до 14,2%. Выпуск Укрэксимбанк-2011 не торговался, доходность осталась на уровне 19,8%.

По словам аналитика, низкой ликвидностью на прошлой неделе отличился и сектор еврооблигаций банков с западным капиталом. Так, Укрсиббанк-2010 показал падение доходности с 15,7% до 13,8%, а Укрсоцбанк-2010, наоборот, показал рост доходности – с 28,0% до 35,6%.

Как отметил М.ШТЕПА, в сегменте наиболее доходных еврооблигаций торговая активность находилась на среднем уровне. Выпуск Финансы и Кредит-2010 показал рост доходности с 583,4% до 743,5%, а ПУМБ-2010 - снижение с 284,2% до 248,2%.