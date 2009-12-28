Фондовый рынок Польши вырос на 1,43%

Индекс «голубых фишек» Варшавской фондовой биржи WIG20 в первый день торгов после рождественских праздников вырос на 1,43% – до 2,405 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН, другие индексы также закончили день на плюсе.

В частности, индекс общего рынка WIG увеличился на 0,92%, mWIG40 – на 0,08%, sWIG80 – на 0,55%.

Объем торгов составил около 380 млн. долл. по курсу 2,9 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, среду, 23 декабря – последний день торгов перед праздниками – WIG20 закончил на уровне 2,371 тыс. пунктов, что на 0,26% больше закрытия вторника.

В прошлый вторник WIG20 закрылся почти на 1% плюсе после 0,98% роста в понедельник.

Справка УНИАН. 4 декабря WIG20 достиг уровня 2,448 тыс. пунктов, что стало самым высоким значением в текущем году.

Предыдущий рекорд был установлен 16 ноября на уровне 2,429 тыс. пунктов.

WIG20 начал восстанавливаться в феврале текущего года после достижения дна на уровне 1,300 тыс. пунктов, к которому индекс снижался с ноября 2007 года со своего пикового значения 3,9 тыс. пунктов.