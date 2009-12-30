Эксперт: украинские индексы прервали падение

Украинские фондовые индексы во вторник, 29 декабря, прервали свое падение, отметил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его словам, вчера украинский рынок ценных бумаг рос в унисон с европейскими биржами. Так, индекс УБ вырос во второй раз за последние 9 сессий, прибавив 0,73% до отметки 1454 пунктов, напомнил аналитик. В свою очередь, индекс ПФТС вырос на 0,68% до 573 пунктов, добавил он.

Как отметил Д.БЕЛОВ, во вторник объем торгов акциями на ПФТС составил 17,1 млн. грн., на УБ также остался довольно низким - 11,5 млн. грн. По словам аналитика, лидерами роста на УБ стали «Донбассэнерго» (+3,45%) и «Укртелеком» (+2,07%). Наибольшие ценовые потери понесли акции ММК Ильича (-2,86%) и Концерна «Стирол» (-2,42%), сообщил он.