Эксперт: мировые фондовые рынки двигались в боковом диапазоне

Мировые фондовые рынки в ходе вчерашних торгов двигались в узком боковом диапазоне, не претерпев существенных изменений.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, во вторник, 29 декабря, «оживления торгов на международных биржах не наблюдалось». Как сообщил стратег, в США инвесторы обратили внимание на ряд важных макроданных, которые оказались в целом нейтральными и не способны были двинуть рынок ни вверх, ни вниз. Индекс цен на недвижимость от S&P продолжил показывать положительную динамику благодаря низким ипотечным ставкам, а также государственным субсидиям на покупку первого жилья, отметил К.ЛИТВИН. Он сообщил, что цены в октябре выросли на 0,4%, слегка меньше рыночного консенсуса. Conference Board заявила, что индекс потребительского оптимизма в декабре поднялся по сравнению с ноябрем с 50,6 до 52,9 пункта, также слегка ниже рыночных ожиданий в 53 пункта, добавил стратег. В результате, сообщил он, индекс DJIA не изменился, закрывшись на отметке в 10545 пунктов, а индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 1126 пунктов.

К.ЛИТВИН добавил, что на европейских рынках вчера наблюдалась положительная динамика из-за позитивной макростатистики из Германии, показавшей увеличение индекса потребительского оптимизма в декабре на 0,7%. В итоге индекс DJ Stoxx 600 вырос на 0,4% до нового годичного максимума в 254 пункта, отметил он.