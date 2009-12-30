Банк «Финансы и Кредит» проведет реструктуризацию

Предложение банка «Финансы и Кредит» по реструктуризации еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. со сроком погашения 25 января 2010 г. одобрено держателями бумаг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

«Сегодня состоялось заседание держателей нот банка, на котором 100% зарегистрированных инвесторов приняли условия банка по реструктуризации. … Как и заявлялось ранее, у нас есть твердая уверенность в том, что мы официально завершим процедуру реструктуризации до конца января 2010 года», - приводит пресс-служба слова председателя правления банка «Финансы и Кредит» Владимира ХЛЫВНЮКА.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2009 года банк «Финансы и Кредит» официально обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением о реструктуризации 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 г. с увеличением купона до 10,5% (сейчас 10,375%) с полугодичной выплатой купона.

Банк «Финансы и Кредит» осуществил выпуск еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. по ставке 10,375% годовых в ноябре 2006 года.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября т.г. активы банка составили 18,4 млрд. грн., кредиты и задолженность – 15,942 млрд. грн., обязательства – 16,191 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,258 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2009 года убыток банка составил 219 млн. грн.

На 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.