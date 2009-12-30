Кабмин готовит новую порцию ОВГЗ под импорт газа

Кабинет Министров Украины готовит новую порцию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под импорт газа.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что по состоянию на начало текущей недели данный выпуск ОВГЗ еще не был осуществлен. Это уже второй случай массивного увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, подчеркнул экономист. Предыдущая эмиссия ОВГЗ для «Нафтогаза» была осуществлена в августе, напомнил он.

Согласно оценкам экономиста, к середине января 2010 года правительство уже использует ОВГЗ предыдущей эмиссии для осуществления платежей по газовому импорту. Он отметил, что в последние месяцы правительство выкупало у «Нафтогаза» ОВГЗ с использованием некредитных средств МВФ, полученных в августе-сентябре. Однако в январе 2010 г. этот ресурс уже будет исчерпан, считает А.БЛИНОВ.

Поэтому экономист уверен, что ключевым вопросом доля Кабмина является монетизация выпущенных ОВГЗ. «Учитывая тот факт, что возможности многомиллиардного финансирования со стороны государственных банков практически исчерпаны, а сотрудничество с МВФ, скорее всего, будет оставаться замороженным до выборов, единственным источником средств для правительства является Национальный банк Украины».

По мнению А.БЛИНОВА, давление правительства на НБУ перед выборами будет нарастать. В частности, это уже проявляется в заявлениях представителей Кабмина относительно возможного использования правительством международных резервов Нацбанка, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства №1406 от 23 декабря т.г., уставный фонд НАК «Натофгаз Украины» будет увеличен на 49,7%, или 12 млрд. грн. – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Увеличение уставного капитала компании будет осуществлено, как и в прошлый раз, путем внесения в уставный фонд компании облигаций внутреннего государственного займа на сумму 12 млрд. грн. Срок обращения ОВГЗ – 9-12 лет, уровень доходности – 9,5% годовых.

Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики принять решение о частном размещении акций допэмисси НАК «Нафтогаз Украины».

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рекомендовано до 28 декабря т.г. рассмотреть заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций допэмиссии с продлением до 30 июня 2010 года срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.