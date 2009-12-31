Индекс ПФТС вчера повысился на 0,08%
09:44, 31 декабря 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,01%
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 декабря, повысился на 0,08% – до 573,79 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 73 млн. 294 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам вчерашних торгов повысился на 0,01% – до 1454,53 пункта. Общий объем торгов составил 7 млн. 334,8 тыс. грн.
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