Индекс ПФТС вчера повысился на 0,08%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 30 декабря, повысился на 0,08% – до 573,79 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 73 млн. 294 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам вчерашних торгов повысился на 0,01% – до 1454,53 пункта. Общий объем торгов составил 7 млн. 334,8 тыс. грн.