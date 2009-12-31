Эксперт: 2009 год был удачным для украинских акций

2009 год был довольно удачным для украинских акций, считает стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Так, по его словам, с начала текущего года индекс ПФТС вырос на 90%, а индекс Украинской биржи - на 91% (по состоянию на 30 декабря).

Как считает стратег, в предпоследний торговый день года украинский фондовый рынок остался практически на неизменных позициях. Он отметил, что 30 декабря индекс УБ вырос всего лишь на 0,01%, закрывшись на отметке 1454,5 пункта, а индекс ПФТС прибавил 0,08% до 572 пунктов.

По мнению К.ЛИТВИНА, о низкой торговой активности в преддверии праздников можно судить также по объему торгов на УБ, который вчера составил 7,3 млн. грн. Из голубых фишек в среду больше всего изменилась цена «Азовстали», которая упала на 1%, и «Укрсоцбанка», выросшая на 0,9%, сообщил стратег.