Фондовый рынок: прогноз с местным колоритом

Судьба украинского фондового рынка в новом 2010 году выглядит весьма неопределенной. Перспективы его весьма туманны, и определять их будет ряд важнейших факторов. Всемирный экономический кризис продолжается, что делает инвесторов очень осторожными, а местный «колорит» только усугубляет положение.

Сценарий первый: пессимистический

Мнения экспертов относительно украинского рынка ценных бумаг на 2010 год представляют довольно широкий диапазон. Прогнозы специалистов зачастую имеют диаметрально противоположный характер. То, что рынок в новом году будет работать в совершенно новых условиях, ни у кого не вызывает сомнений. ПФТС наконец-то получила достойного конкурента в лице Украинской биржи. Кроме того, под завязку старого года та же ПФТС заимела стратегического инвестора – российскую ММВБ. Соперничество двух ведущих украинских бирж (а исходя из нынешних раскладов – одновременно и двух российских) – главная интрига года.

Тем не менее, цивилизованный рынок ценных бумаг должен базироваться на глобальных показателях экономики. А с этим, особенно сейчас, в Украине непросто…

Так, рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" считает оптимистическим сценарием развития для Украины достижение даже нулевого роста ВВП по сравнению с 2009 годом и отсутствие технического дефолта по обязательствам государства.

Как отмечается в отчете агентства, к началу 2010 года в Украине складывается довольно неприглядная ситуация: напряженность с возмещением НДС, катастрофическое снижение налоговой базы, упадок в металлургии, химической промышленности и машиностроении в течение текущего года усиливались неспособностью банковского сектора увеличивать кредитование реального сектора.

По оценкам агентства, своего пика напряженность в финансовой сфере достигнет к началу февраля – концу марта 2010 года. "Перед новым президентом, независимо от результатов выборов, встанет тяжелая задача – обеспечение функционирования системы государственных финансов при отсутствии адекватной налоговой базы, скорее всего, без помощи международных финансово-кредитных организаций и с на четверть парализованной банковской системой, которая не способна увеличивать кредитование реального сектора", – отмечается в отчете агентства.

Одним из выходов из сложившейся ситуации, по мнению авторов отчета, станет объявление государством дефолта по своим обязательствам с последующей их реструктуризацией.

По мнению агентства, технический дефолт в 2010 году очень вероятен даже в том случае, если МВФ возобновит кредитование Украины. Жесткая монетарная политика накануне президентских выборов, резкий рост затрат на обслуживание госдолга, привлеченного через механизм ОВГЗ, и нерешенный газовый вопрос в значительной степени подорвали потенциал реального сектора, отмечается в отчете.

Агентство также не видит никаких перспектив по восстановлению спроса на украинский экспорт на международных рынках, что могло бы спасти экономику Украины от продолжения рецессии в 2010 году. События в Дубае, Греции, Исландии в последние месяцы показали, что мировой финансовый кризис далеко не окончен и проблемы в наиболее слабых экономиках только начинаются. "Центром этих проблем выступают государственные финансы, а источником нестабильности – рынок недвижимости", – отмечается в отчете.

В агентстве также подчеркивают, что гривню из-за накопившихся нерешенных проблем, скорее всего, ждет острая тенденция к девальвации.

Мнение рейтингового агентства подтверждается тем, что Украина вошла в новый год без государственного бюджета, проблем с финансами и ожиданием президентских выборов с последующей перспективой политической неопределенности.

Сценарий второй: умеренный оптимизм

В отношениях Украины с Международным валютным фондом, важнейшим фактором поддержки экономики нашего государства, наметился определенный прогресс.

По последним данным, МВФ разрешил Украине снизить на 2 млрд. долл. международные валютные резервы страны для осуществления внешних выплат, в том числе по оплате за газ. Об этом говорится в сообщении главы представительства МВФ в Украине Макса Альера.

"30 декабря исполнительный совет МВФ дал положительный ответ на просьбу правительства Украины внести поправки в критерии оценки показателей чистых международных резервов, определенных в действующем соглашении stand by, и снизить на 2 млрд. долл. уровень резервов, предусмотренный на конец декабря", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что переговоры по формированию государственного бюджета Украины продолжаются. «Договоренности с украинскими чиновниками по бюджету на 2010 год, подкрепленные широкой политической поддержкой, станут основанием для продолжения выплат по программе сотрудничества МВФ и Украины», - сказано в сообщении.

Вышеуказанная информация является чрезвычайно важной, так как Украина получила возможность решить ряд своих текущих проблем. В особенности это касается «безболезненного» способа рассчитаться за газ с нашим северным соседом, что актуально не только в экономическом смысле, а даже более в политическом. И в контексте предстоящих выборов это приобретает еще большее значение.

Поводом для оптимизма может служить еще и тот факт, что фондовый рынок Украины по итогам года все же показал рост, несмотря на снижение в начале и конце года.

По мнению стратега компании Astrum Investment Management Константина Литвина, 2009 год был довольно удачным для украинских акций. За этот период индекс ПФТС вырос на 90%, а индекс Украинской биржи - на 91% (по состоянию на 30 декабря), отмечает эксперт.

Потенциал значительного роста даже в период экономического кризиса – важный аргумент для вложения средств и для серьезных зарубежныхигроков. В частности, аналитики Erste Group заявляют, что инвесторы проявляют все большую заинтересованность в развивающихся рынках, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.

Как отмечают аналитики, рост цен и индексов на фондовых биржах, обусловленный ростом торговой активности и объема торгов, свидетельствует о более высокой заинтересованности инвесторов, и поэтому является более стабильным, чем рост, который не сопровождается увеличением объема торгов.

Глава департамента исследований Erste Group Фриц МОСТБЕК подчеркивает, что многие развитые рынки (США, Великобритания, Германия) в исследовании группы заняли наихудшие позиции. “Это совсем не удивительно, поскольку данный факт свидетельствует об ограниченных перспективах этих рынков – инвесторов рост привлекает больше, чем краткосрочное возобновление стагнирующих рынков”, - считает он.

“Наш анализ подтверждает, что данные изменения являются не краткосрочным трендом, а долгосрочным развитием. Поэтому мы советуем инвесторам направлять свой капитал в развивающиеся рынки”, - делает выводы Ф.МОСТБЕК.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Экономическая и тем более политическая ситуация в Украине поводов для оптимизма пока не дает. Однако при этом отечественный фондовый рынок не только имеет значительный потенциал роста, но и растет в настоящее время. Причем как на количественном (рост цен на бумаги), так и на качественном (развитие конкуренции) уровнях.

Олег Коберник (УНИАН)