Индекс ПФТС снизился на 0,15%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 31 декабря, снизился на 0,15% – до 572,91 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 5 млн. 349,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,06% – до 1455,47 пункта. Общий объем торгов составил 1 млн. 141,2 тыс. грн.