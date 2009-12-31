Индекс ПФТС снизился на 0,15%
16:02, 31 декабря 2009Фондовый рынок
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УБ - вырос на 0,06%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 31 декабря, снизился на 0,15% – до 572,91 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 5 млн. 349,8 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,06% – до 1455,47 пункта. Общий объем торгов составил 1 млн. 141,2 тыс. грн.
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