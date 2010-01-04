Вступили в силу новые требования к размеру уставного капитала КУА

С 1 января 2010 года вступило в силу решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку «Об утверждении изменений в Лицензионные условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельности по управлению активами).

Как прокомментировала агентству УНИАН юрист адвокатской компании Arzinger Катерина ЗАДОРОЖНЯЯ, существенным изменением является ослабление требований к размеру уставного капитала компании по управлению активами. С 1 января 2010 года размер уставного капитала компании по управлению активами, оплаченный денежными средствами, должен составлять не менее 7 млн. грн. на дату государственной регистрации (дату внесения изменений в Единый государственный реестр юридических и физических лиц - предпринимателей) юридического лица (кроме компаний по управлению активами, уставом которых предусмотрена деятельность по управлению активами исключительно негосударственных пенсионных фондов). До принятия этого решения размер уставного капитала компании по управлению активами, оплаченный денежными средствами, должен был составлять сумму не меньшую, нежели сумма, эквивалентная 1 млн. евро по официальному обменному курсу НБУ на дату государственной регистрации юридического лица (кроме компаний, уставом которых предусмотрена деятельность по управлению активами исключительно пенсионных фондов).

Кроме того, компания по управлению активами (за исключением компаний по управлению активами или администраторов пенсионных фондов, уставом которых предусмотрена деятельность по управлению активами исключительно пенсионных фондов) обязана постоянно поддерживать размер собственного капитала на уровне не менее 7 млн. грн (состоянием на сегодняшний день размер собственного капитала должен поддерживаться на уровне не менее 1 млн. евро по курсу НБУ).

Таким образом, вступающее в действие с 1 января 2010 года инвестиционное законодательство практически в 2 раза снижает финансовые требования, необходимые для осуществления деятельности по управлению активами (УНИАН: например, официальный курс НБУ на сегодня составляет 11,44 грн. за евро). Вероятнее всего, это приведет к увеличению количества таких компаний на фондовом рынке, считает юрист.

Справка УНИАН. 3 сентября 2009 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение №986 «Об утверждении изменений в Лицензионные условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельности по управлению активами), зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 02 октября 2009 года под № 925/16941.