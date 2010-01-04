Варшавская фондовая биржа ввела новый суб-индекс
15:47, 04 января 2010Фондовый рынок
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WIG-energia станет 10 суб-индексом биржи
Варшавская фондовая биржа (WSE) с сегодняшнего дня ввела новый суб-индекс WIG-energia.
Как сообщили УНИАН в WSE, WIG-energia станет 10 суб-индексом биржи.
На бирже уже действуют специальные индексы для банков, строительных фирм, фирм химической промышленности, девелоперских компаний, информационных фирм, медиа, потребительской промышленности, энергетической и телекоммуникационной отрасли.
Согласно существующим правилам, в состав нового суб-индекса войдут все компании из отрасли энергетики, которые также входят в общий индекс рынка WIG.
WIG-energia, как и другие отраслевые суб-индексы, будет публиковаться после первого и второго фиксинга, а также после окончания торговой сессии.
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