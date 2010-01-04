Эксперт: украинские акции активно торгуются

В то время как отечественные биржи закрыты, акции украинских предприятий активно торгуются на иностранных биржах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его информации, бумаги девелопера недвижимости XXI век привлекли сегодня внимание участников рынка, после того как торговля ими была возобновлена на Лондонской бирже. Аналитик отметил, что с утра 4 января данная акция выросла на 23,3%, при этом за день на бирже было продано 3% акций компании. Он также сообщил, что резко выросли и акции Regal Petroleum (+7,5%) благодаря повышению цены на нефть. Ferrexpo (+2,4%) сегодня практически вернулся к максимумам прошлого года, добавил аналитик.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, производитель сахара Astarta (+5,0%) также оказался среди лидеров роста понедельника, однако объемы торгов этой бумагой незначительны. Продолжает наблюдаться значительный интерес покупателей к MCB Agricole (без изменений), однако из-за широкого спрэда сегодня по данной бумаге не было заключено ни одной сделки, сообщил аналитик. При этом ни одна акция не упала в первой половине дня, добавил он.

По мнению аналитика, резко позитивная динамика украинских акций на иностранных биржах, скорее всего, позволит завтра отечественным фондовым индексам открыться уверенным ростом. На ход торгов вторника, 5 декабря, также окажет существенное влияние сегодняшняя статистика из США: индекс производственной активности и затраты на строительство, считает А.НЕСТЕРУК.