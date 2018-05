Фондовые рынки США вчера закрылись ростом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник, 4 января, продемонстрировали рост в пределах 1,50-1,73% на фоне статданных об увеличении индекса промпроизводства в стране в декабре, сообщает агентство Рейтер. По данным американского Института менеджмента поставок (Institute for Supply Management, ISM), индекс промпроизводства в предыдущем месяце вырос до 55,9 пункта по сравнению с 53,6 пункта в ноябре, продемонстрировав самые высокие темпы роста более чем за три года. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 1,50%, достигнув 10583,96 пунктов. S&P 500 в понедельник повысился на 1,60%, достигнув 1132,98 пунктов. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 1,73% - до 2308,42 пунктов. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации, сообщает РИА Новости.