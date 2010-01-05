Эксперт: украинские акции продолжают бурный рост

Украинские акции на иностранных биржах сегодня продолжили рост из-за удорожания сырьевых товаров и выхода позитивной статистики по производственному индексу в США.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, лидером роста, как и вчера, являются акции девелопера недвижимости «XXI век», прибавившие в первой половине сегодняшнего дня 19,1%. Аналитик отметил, что торговая активность по этой акции остается высокой, но значительно ниже, чем в понедельник.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, Regal Petroleum (+3,5%) сегодня растет благодаря повышению цены на нефть. В то же время Ferrexpo (+6,0%) является лидером роста среди голубых фишек благодаря ожиданиям роста спроса на железную руду со стороны Китая и ЕС, добавил он.

По информации аналитика, на 21% выросла сегодня котировка на покупку акций сельскохозяйственной компании MCB Agricole. Тем не менее, отметил он, сделок по этой бумаге не зафиксировано из-за отсутствия продавцов на текущих ценовых уровнях.

А.НЕСТЕРУК также сообщил, что единственной бумагой, потерявшей сегодня в цене, является девелопер недвижимости KDD Group (-5,4%).