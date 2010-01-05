Биржи США падают на открытии

Ведущие американские фондовые индексы на открытии торгов во вторник снижаются на фоне негативных ожиданий инвесторов относительно данных о продажах вторичного жилья в стране, сообщает агентство Bloomberg. Вскоре после открытия торгов во вторник в Нью-Йорке индекс DJIA упал на 0,04% - до 10579,88 пункта. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 снизился незначительно - на 0,001 %, составив 1132,96 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,044% и оказался на уровне 2307,51 пункта.

Инвесторы негативно настроены относительно статистики по продажам в сфере недвижимости, считающейся значимым показателем состояния потребления в США. Ожидается, что она будет опубликована позже во вторник.

По мнению многих экспертов, число контрактов на куплю-продажу вторичного жилья в США в ноябре упадет впервые с января 2009 года. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.

РИА Новости