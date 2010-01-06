Эксперт: фондовый рынок значительно вырос

В первый торговый день 2010 года украинский фондовый рынок закрылся значительным ростом.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он отметил, что во вторник, 5 января, индекс UX (Украинской биржи) прибавил 2,78%, а ПФТС вырос на 2,17%. Активность сделок была низкой из-за отпускного периода во время новогодних праздников, подчеркнул аналитик. Торговый оборот за день составил 18 млн. грн., добавил он.

По словам аналитика, наиболее торгуемыми вчера были бумаги Алчевского меткомбината (+7,23%), «Азовстали» (+2,67%) и Енакиевского метзавода (+2,97%). Он считает, что рост акций Алчевского металлургического комбината вызван слухами о том, что его материнская компания «Индустриальный союз Донбасса» будет куплена российским «Внешэкономбанком». «Мостобуд» (+3,60) также активно торговался, несмотря на то, что не относится к голубым фишкам, отметил А.НЕСТЕРУК. «Стирол» (+5,65%) вчера также был одним из лидеров роста, добавил он.

Как подчеркнул аналитик, украинские акции на иностранных биржах 5 января продолжили рост. Так, по его словам, XXIC (+27,6%) продемонстрировал беспрецедентный рост уже второй день подряд. Regal (+7,0%) продолжил расти, Ferrexpo (+8,2%) также пользовался спросом, сообщил А.НЕСТЕРУК.