Украинский фондовый рынок снова вырос
16:42, 06 января 2010Фондовый рынок
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Довольно ощутимо
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 января, повысился на 1,61% – до 594,80 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 11 млн. 690 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,25% – до 1529,58 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 342,7 тыс. грн.
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