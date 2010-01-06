Украинский фондовый рынок снова вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 6 января, повысился на 1,61% – до 594,80 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 11 млн. 690 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,25% – до 1529,58 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 342,7 тыс. грн.