Рынок акций в РФ открылся стремительным ростом

Индекс ММВБ в первые минуты торгов в понедельник поднялся выше 1400 пунктов, составив 1414,55 пункта (рост 3,50%), индекс РТС вырос на открытии первых торгов 2010 года более чем на 6% и поднялся выше 1500 пунктов - до 1515,29 пункта, свидетельствуют данные бирж. П

оддержку российским индексам оказывает стремительный рост цен на мировом рынке нефти и позитивная динамика зарубежных торговых площадок. По итогам десяти минут торгов в понедельник индексы продолжили бурный рост. На 10.40 мск индекс РТС поднялся на 5,35% - до 1521,94 пункта. Индекс ММВБ вырос к этому времени на 4,21% - до 1427,63 пункта.

Важной статистики с западных рынков в понедельник не ожидается, поэтому в течение дня российский рынок продолжит ориентироваться на динамику цен на нефть и западные биржевые индикаторы. сообщает РИА Новости.