Фондовая биржа Кувейта закрыта из-за угрозы взрыва
17:20, 11 января 2010Фондовый рынок
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Здание обыскивается
Здание фондовой биржи в Кувейте было закрыто в понедельник после сообщения о том, что в нем заложена бомба, сообщает Reuters.
Сотрудники службы безопасности обыскивают здание. Работникам биржи было запрещено приближаться к нему.
"Поступило сообщение о заложенной бомбе. Мы все еще обследуем здание. На данный момент ничего не обнаружено", - сообщил представитель полиции. Сообщение поступило после окончания торгов в понедельник.
Фондовая биржа в Кувейте вторая по значимости в странах Ближнего и Среднего Востока.
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