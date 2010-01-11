Фондовая биржа Кувейта закрыта из-за угрозы взрыва

Здание фондовой биржи в Кувейте было закрыто в понедельник после сообщения о том, что в нем заложена бомба, сообщает Reuters.

Сотрудники службы безопасности обыскивают здание. Работникам биржи было запрещено приближаться к нему.

"Поступило сообщение о заложенной бомбе. Мы все еще обследуем здание. На данный момент ничего не обнаружено", - сообщил представитель полиции. Сообщение поступило после окончания торгов в понедельник.

Фондовая биржа в Кувейте вторая по значимости в странах Ближнего и Среднего Востока.