Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос
17:34, 11 января 2010Фондовый рынок
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Результаты торгов
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 января, повысился на 2,88% – до 611,93 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 579 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,93% – до 1589,72 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. 993 тыс. грн.
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