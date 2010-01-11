Украинский фондовый рынок сегодня значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 января, повысился на 2,88% – до 611,93 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 579 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,93% – до 1589,72 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. 993 тыс. грн.