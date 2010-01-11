Эксперт: курс доллара к евро вернулся в боковой тренд

В начале текущего года доллар США на мировых валютных рынках вернулся на боковой тренд против евро после стремительного роста в течение первых недель декабря прошлого года.

Об этом сказал в комментарии УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, указанная валютная пара протестировала технический уровень 1,43, но так и не смогла зафиксироваться ниже. Несмотря на сигналы восстановления национальной экономики США, будущие темпы повышения базовых процентных ставок центрального банка страны остаются под вопросом, отметил эксперт. Он подчеркнул, что «большинство участников торгов ждут сокращения американской экономики уже в течение ближайших кварталов, учитывая, что сегодняшняя позитивная динамика поддерживается исключительно временными факторами, в числе которых государственные пакеты стимулирования и циклы оборота запасов».

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, среди наиболее значимых факторов для курса американской валюты на первый план сейчас опять выходят высокий бюджетный дефицит США и политика чрезмерно низких процентных ставок центрального банка. Это создает среднесрочные риски для цены доллара и должно обеспечить возврат евро/доллар выше 1,5 после завершения текущего коррекционного движения, прогнозирует эксперт. В настоящий момент данная пара пытается преодолеть зону 1,4320/30, отметил он.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, «фондовые рынки продолжают толочь воду в ступе, а тяга к риску среди инвесторов постепенно возвращается». Он сообщил, что самая стремительная динамика в новом году пока наблюдается у товарных высокодоходных валют, а также у валют развивающихся рынков. По информации эксперта, доллары Австралии, Новой Зеландии, Канады, а также норвежская крона оказались лидерами роста на фронте основных валют. Исключение составил только британский фунт, который с начала года зарегистрировал потери против доллара США, добавил он.