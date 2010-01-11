Эксперт: на рынке акций преобладает оптимизм

На украинском рынке акций в настоящее время продолжают преобладать оптимистичные настроения.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, сегодня причиной для роста фондовых рынков как в Украине, так и во всем мире послужил выход позитивных статистических данных по внешней торговле в Китае. Объем экспорта китайских товаров в декабре вырос на 17,7%, в результате чего эта страна, оставив позади Германию, стала крупнейшим экспортером в мире, подчеркнул аналитик.

А.НЕСТЕРУК уверен, что данная новость стала свидетельством восстановления темпов роста мировой экономики и позитивно отразилась и на стоимости акций металлургических предприятий на украинском рынке акций. Так, к концу сегодняшней торговой сессии на УБ наибольший рост был зафиксирован в бумагах Алчевского металлургического комбината (+19,30%) и Алчевского коксохимического завода (+37,84%), сообщил аналитик. Стремительный рост указанных акций в последние несколько торговых дней был дополнительно подогрет новостями о продаже корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в состав которой входят эти предприятия, добавил он.

Аналитик ожидает дальнейшего роста украинского фондового рынка. Тем не менее, уже к концу текущей недели он прогнозирует приостановление ралли на западных рынках и как следствие – снижение темпов роста отечественных индексов.

Как сообщил А.НЕСТЕРУК, в отличие от украинских бирж, отечественные акции на иностранных площадках сегодня практически не выросли. По его информации, высокая торговая активность наблюдалалась по бумагам Ferrexpo (+1,5%), однако их цена изменилась незначительно. Лидерами роста стали акции в секторе недвижимости, отметил аналитик. Так, по его словам, KDD Group (+12,0%) и TMM (+4,6%) выросли значительно, хотя объем торгов по ним был невысоким. Закончилось ралли в акциях другого девелопера недвижимости - XXI Century Investments (без изменений) – несмотря на то, что его капитализация составляет менее 19 млн. долларов, сообщил аналитик. По мнению А.НЕСТЕРУКА, инвесторы опасаются банкротства компании из-за высокой долговой нагрузки.