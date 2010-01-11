Фондовый рынок Польши сегодня вырос

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 первый день торгов в понедельник закончил на уровне 2,473.50 пункта, что на 1,36% выше закрытия в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие индекси также закончили день на плюсе. В частности, индекс общего рынка WIG увеличился на 1,03%, mWIG40 – на 0,34%, sWIG80 – на 0,82%.

Обьем торгов составил около 470 млн. долл. по курсу 2,8 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году WIG20 вырос на 33% – до 2,388.72 пункта.

В 2009 году индекс «голубых фишек» достиг максимального значения в начале декабря – 2,448 тыс. пунктов.

В начале 2010 года WIG20 продолжил рост, достигнув 6 января уровня 2,472.83 пункта.