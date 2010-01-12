На украинском фондовом рынке вчера наблюдался бурный рост благодаря оптимизму прошедшей недели на международных биржах, а также скачку акций Алчевского меткомбината на 19%.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что за последние две недели индекс S&P 500 подрос до 1144 пунктов, а нефть выросла до 83 долларов за баррель, что существенно добавило оптимизма операторам рынка. «Объем торгов на Украинской бирже в понедельник, 11 января, составил 29 млн. грн., что указывает о возвращении трейдеров с новогодних праздников», - подчеркнул стратег.

По словам К.ЛИТВИНА, лидером торгов вчера стали акции Алчевского меткомбината, продолжив бурный рост после выхода новости о покупке ИСД. На этом фоне активно росли все ликвидные бумаги, в особенности банковский и металлургический секторы, сообщил стратег. Так, отметил он, «Укрсоцбанк» в понедельник добавил 5,3%, «Азовсталь» - 4,6%, «Райффайзен Банк Аваль» - 4,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 января, повысился на 2,88% – до 611,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 579 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,93% – до 1589,72 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. 993 тыс. грн.