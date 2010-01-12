Эксперт: результаты аукциона по ОВГЗ зависят от стратегии Минфина
Относительно февральских бумаг
Результаты сегодняшнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) напрямую зависят от стратегии Министерства финансов Украины по привлечению средств для рефинансирования бумаг, погашаемых в феврале 2010 года.
Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.
Он считает, что если Минфин предпочтет резко снизить доходность до 19%-22% годовых, объемы размещения будут невысокими. С другой стороны, полагает С.ФУРСА, если Минфин изменит стратегию поведения и будет искать консенсус с рынком путем плавного снижения доходности с уровня конца декабря (26%-27%), то сможет увеличить объемы привлечения. Аналитик прогнозирует рост доходности первичного рынка по мере приближения 10 февраля т.г. – даты погашения серии ОВГЗ на 1,7 млрд. грн.
По словам С.ФУРСЫ, на сегодняшнем аукционе Министерство финансов вновь ограничилось тремя сериями ОВГЗ. В данный момент трудно прогнозировать граничный уровень доходность по бумагам данного аукциона, отметил аналитик. С одной стороны, высока вероятность того, что Минфин будет стараться снизить доходность меньше 25% годовых, предполагает С.ФУРСА. С другой стороны, считает он, «рынок держит в уме аукционы конца 2009 года и большие объемы погашения ОВГЗ 10 февраля 2010 года (1,7 млрд. грн.)».
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины заявило о проведении 12 января 2010 года аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 14 июля 2010 года, 13 октября 2010 года и 23 ноября 2011 года. Номинал облигаций – 1 тыс. грн.