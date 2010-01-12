Эксперт: на украинском фондовом рынке началось ралли

В понедельник, 11 января, на украинском фондовом рынке началось ралли.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он считает, что основной причинный высокой активности игроков рынка стала покупка контрольного пакета акций группы «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) компанией «Карбофер», а также ралли на российском рынке. Активность торгов в понедельник была самой высокой в этом году - общий оборот составил 43 млн. грн., сообщил аналитик.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, больше всего вчера выросли в цене акции компаний, входящих в состав ИСД – Алчевского металлургического комбината (+19,30%) и Алчевского коксохимического завода (+37,84%). Акции Алчевского меткомбината выросли почти на 50% с тех пор как 5 января была опубликована новость о продаже пакета акций ИСД, подчеркнул аналитик. Он добавил, что Ясиновский коксохим (+10,06%) и Авдеевский коксохим (+7,51%) также значительно выросли в цене на фоне ожидаемого дефицита кокса в связи с увеличением производства стали.

По словам аналитика, в понедельник на иностранных биржах украинские акции торговались без изменения цен. Он сообщил, что много сделок было заключено по акциям Ferrexpo (1,5%), однако значительных ценовых колебаний не произошло. Девелоперы KDDG (+12,0%) и TMM (+4,6%) вчера стали лидерами роста, в то время как ралли по бумагам еще одной строительной компании - «XXI век» - подошло к концу, отметил А.НЕСТЕРУК.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 11 января, повысился на 2,88% – до 611,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 94 млн. 579 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,93% – до 1589,72 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. 993 тыс. грн.

Подробнее читайте на сайте УНИАН ЭКОНОМИКА:http://economics.unian.net/rus/detail/32396