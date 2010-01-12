Эксперт: мировые фондовые рынки ожидают отчетов «голубых фишек»

На этой неделе мировые фондовые рынки ожидают ряд ключевых отчетов «голубых фишек» в банковском и промышленном секторах, которые должны оказать влияние на движение индексов.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на мировых рынках в понедельник, 11 января, торги проходили спокойно на фоне отсутствия существенных факторов движения. Ни в США, ни в Европе не было важных макро- или корпоративных данных, отметил стратег. Однако из Китая пришла новость о росте объема экспорта в декабре на 18%, после снижения, которое продолжалось 13 месяцев подряд, напомнил К.ЛИТВИН. На этом фоне выросли котировки промышленного сектора, что дало поддержку фондовому рынку в целом, подчеркнул он.

Как сообщил стратег, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA вырос на 0,4% до 10664 пунктов, индекс S&P 500 подрос на 0,1% до 1147 пунктов. Ключевые европейские индексы закрылись без изменений: DAX на уровне 6040 пунктов, DJ Stoxx 600 на уровне 259 пунктов, добавил он.

К.ЛИТВИН также отметил, что в понедельник на российским фондовом рынке наблюдался бурный рост на фоне удорожания промышленных металлов и роста цен на нефть с начала года: все «голубые фишки» закрылись ростом котировок. Индекс РТС вчера поднялся на 7,5% до 1553 пунктов, индекс ММВБ прибавил 5,5%, закрывшись на уровне 1444 пунктов, сообщил стратег. По его информации, лидером торгов стали бумаги металлургического сектора: «Северстали» (+20,3%), «НорильскНикеля» (+10,6%), НЛМК (+7%).

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